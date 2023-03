Lavoro: Uil Lazio, al via pagamenti 2023 con Fondo solidarietà bilaterale artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "l'artigianato si conferma uno dei settori più attivi nel campo della bilateralità: sono già partiti infatti i pagamenti relativi al primo mese del 2023, attraverso il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba)". Lo affermano in una nota il coordinatore regionale artigianato della Uil, Agostino Calcagno e il segretario della Uil Lazio, Lorenzo Giuliani. "Nel Lazio circa il 60 per cento dei 197 lavoratori interessati da questa misura, in questa prima fase dell’anno, appartengono al settore del terziario, professionisti e artisti, in linea con il 2022, anno in cui è stato erogato circa un milione e mezzo di euro per 2.900 lavoratori, a fronte di 464 aziende che ne hanno fatto richiesta - spiegano Calcagno e Giuliani -. Tra l’altro, proprio con il nuovo anno, è diventato operativo il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba) con l’introduzione di novità che rendono possibile l’erogazione della cassa integrazione alle imprese artigiane tenendo conto della singole specificità del settore: per le aziende che abbiano fino a 15 lavoratori in forza, un Assegno di integrazione salariale (Ais) per causali ordinarie; per tutte le imprese oltre i 15 lavoratori, un assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie con una durata che varia dai 12 ai 36 mesi". (segue) (Com)