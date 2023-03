Lavoro: Uil Lazio, al via pagamenti 2023 con Fondo solidarietà bilaterale artigianato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per accedere a tali prestazioni, che saranno erogabili dal primo luglio 2023 - proseguono -, i datori di lavoro dovranno essere in regola con la contribuzione obbligatoria nel triennio 2019-2021. È stata comunque prevista la possibilità di adempiere a quanto previsto attraverso un contributo una tantum di cento euro per anno per ogni posizione lavorativa in forza all’azienda. Una bilateralità concreta a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, una bilateralità che continua a introdurre elementi di novità a garanzia di un settore produttivo della nostra Regione che è stato duramente colpito dal Covid e dalla fase di post Covid e che ha resistito anche grazie alla prontezza di un sistema innovativo e rispondente nell’immediato alle difficoltà". Situazione complicata - prosegue Uil Lazio nella nota - anche dai rincari dei costi dell’energia e delle materie prime, rispetto ai quali si è voluto dare un riscontro concreto attraverso la firma di un accordo sindacale per l’introduzione di un contributo una tantum per sostenere le spese relative alle bollette di luce e gas, da richiedere all’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato. "Un’ulteriore conferma questa che il welfare settoriale rappresenta uno dei cardini del futuro non solo per il mondo dell’artigianato - concludono i sindacalisti - Il nostro impegno deve essere incentrato su una chiara collaborazione e rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione e fare in modo che sempre più lavoratrici e lavoratori conoscano e accedano alle prestazioni previste dal welfare, ma anche che si arrivi ad una piena regolarizzazione delle aziende". (Com)