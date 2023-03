I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: esplosione in miniera di carbone nel centro del Paese, 21 morti - È salito a 21 il numero di morti causato dallo scoppio avvenuto martedì nelle miniere carbonifere di Sutatausa, comune della provincia colombiana di Cundinamarca. Lo ha detto il governatore provinciale, Nicolas Garcia, annunciando il ritrovamento dei corpi senza vita degli ultimi dieci minatori di cui non si aveva ancora notizia. "Purtroppo non c'è più nessuno in vita, abbiamo il cuore spezzato", ha detto. Lo scoppio, riferiscono le autorità locali, si è prodotto nella notte tra martedì e mercoledì generando reazioni a catena nei vari cunicoli, tutti collegati tra loro. Al momento dell'esplosione in miniera c'erano 30 operai, sette dei quali sono emersi in superficie da soli e due sono stati salvati dalle squadre di soccorso. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha da parte sua espresso dispiacere per il fatto che "nonostante tutti gli sforzi" compiuti nulla si è potuto fare per gli altri 21. (segue) (Res)