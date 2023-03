© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: terza notte di attacchi alle istituzioni in Rio Grande do Norte, 57 arresti - Si è chiusa con 14 ulteriori arresti la terza notte di scontri nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, da giorni al centro di un'offensiva della criminalità organizzata contro sedi di istituzioni, presidi della forza pubblica e stazioni di trasporto. Atti vandalici sono stati registrati la scorsa notte in nove municipi. Una riduzione notevole rispetto alle 24 ore precedenti quando 28 città erano state messe a ferro e fuoco. Al momento, riassume la stampa locale, le forze dell'ordine avrebbero arrestato in totale 57 sospetti, sequestrato almeno dodici armi da fuoco, 39 artefatti esplosivi, nove galloni di benzina, cinque motociclette, due macchine, oltre a denaro, droghe e munizioni. Gli scontri hanno causato la morte di un presunto organizzatore delle proteste, raggiunto dai proiettili della Polizia mentre cercava di sottrarsi all'arresto. Un altro sospetto era stato ucciso nelle prime ore di scontri in un conflitto a fuoco con la polizia. (segue) (Res)