© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: Usa incontra esponente opposizioni, Venezuela augura "buone relazioni con Narnia" - Continuando a riconoscere esponenti delle opposizioni come legittimi rappresentanti del governo del Venezuela, gli Stati Uniti, confermano l'impegno "infantile" a promuovere una politica "di fantasia". "Auguriamo al Dipartimento di Stato il migliore successo nella costruzione delle relazioni con Narnia, ha detto il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, commentando l'incontro avvenuto ieri tra Mark Well, vice segretario aggiunto presso il Dipartimento di Stato Usa, e Dinorah Figueroa, presidente dell'Assemblea nazionale "2015", il parlamento di cui era presidente Juan Guaidò. "un incontro risibile che conferma l'infantile impegno degli Usa nel promuovere una politica di fantasia e un insuccesso diplomatico". Dell'incontro tenuto mercoledì al Dipartimento di Stato ha parlato il sottosegretario per l'emisfero occidentale, Brian Nichols. "Oggi al dipartimento di Stato è stata ricevuta Dinorah Figuera, presidente dell'ultima istituzione democraticamente eletta in Venezuela. Continuiamo a sostenerla e gli sforzi dell'Assemblea nazionale per riportare il Venezuela alla democrazia che il suo popolo merita", si legge nel tweet. (segue) (Res)