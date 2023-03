I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula invita venti deputati nella comitiva in visita di stato in Cina - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato 20 deputati per integrare la comitiva presidenziale che sarà in visita di stato in Cina a partire dal prossimo 27 marzo. L'invito formale è stato recapitato ai parlamentari dal ministero delle Relazioni istituzionali. Nella lista di invitati i sono il presidente della Camera, Arthur Lira, il presidente della commissione Esteri della Camera, Paulo Alexandre Barbosa, e il presidente del gruppo parlamentare interpartitio bipartisan Brasile-Cina, Fausto Pinato. Sono stati inoltre invitati i capigruppo del Partito dei lavoratori (Pt), del Partito democratico laburista (Pdt) e del Partito comunista del Brasile (Pcdob). (segue) (Res)