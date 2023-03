Piemonte: Fim-Cisl, caso Italvolt rischia di rendere Regione irrilevante a livello industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte rischia di essere schiacciato dentro una morsa, tra il sud Italia che gode di fondi europei dedicati e il Nord Est che può vantare infrastrutture e competenze maggiori delle nostre. Pertanto, dove ci collochiamo in questa geografia industriale e di sviluppo? Il rischio, che non vogliamo correre, in particolar modo nel settore industriale, è di essere non primi e neppure ultimi tra le regioni italiane, ma irrilevanti. Lo ha affermato in una nota stampa Fim-Cisl commentando la quasi certa fuga dal Piemonte del progetto Italvolt in favore della Sicilia. "La notizia dello spostamento di Italvolt in Sicilia sorprende solo in parte. L’investimento, annunciato nel febbraio del 2021, non ha mai visto alcun passo in avanti. Si è intuito che la promessa fatta da Italvolt e annunciata dalla politica locale di 4 mila nuovi posti di lavoro era una chimera. Mancavano contratti con le case automobilistiche e non si capiva come tutte quelle batterie potessero essere collocate sul mercato. Tuttavia si potrebbe pensare che l’investimento, rimanendo in Italia, possa essere accolto con favore, peccato che continuiamo ad essere perplessi sulla serietà dell’imprenditore e segnaliamo il fallimento di Britishvolt in Inghilterra - ha continuato Fim-Cisl -. (segue) (Rpi)