Piemonte: Fim-Cisl, caso Italvolt rischia di rendere Regione irrilevante a livello industriale (2)

- In questo momento è importante operare affinché il Piemonte vinca le sfide future e in particolare quelle tecnologiche legate all’automotive e al suo indotto. Stellantis farà le batterie in Molise e l’Hub del riciclo a Mirafiori non potrà certo garantire, sia sul piano quantitativo che qualitativo, livelli occupazionali sufficienti. Come pensano le istituzioni locali di gestire eventuali criticità sul territorio se non si riesce ad attrarre investimenti rilevanti? Abbiamo bisogno di rafforzare il settore dell’auto che deve restare centrale nelle politiche di sviluppo della regione e ricercare alternative industriali perché il solo comparto dell’Aerospazio torinese non può bastare", hanno concluso da Fim-Cisl. (Rpi)