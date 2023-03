Terremoto: Rosa (Fd'I), presentata legge per emergenze calamitose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato una proposta di legge per rendere 'strutturale' la creazione di aree polifunzionali idonee ad ospitare le popolazioni colpite da calamità e le strutture della Protezione civile in ogni Regione. La normativa prevede già che i Comuni individuino, nel Piano di Protezione civile, luoghi idonei per l'allestimento di campi di assistenza e per l'accoglienza dei cittadini. Tuttavia, i tempi tecnici per allestire aree per il soccorso e il soggiorno dei calamitati hanno come conseguenza di allungare quelli più propriamente diretti ad assicurare l'opportuna assistenza". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente. "Avere già a disposizione aree dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l'ospitalità e l'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi quali impianti igienico-sanitari allacciati alle reti fognarie e acquedottistiche pubbliche, pozzetti di scarico autopulenti per acque grigie e nere, erogatori di acqua potabile, impianti di fornitura di energia elettrica, renderebbe sicuramente più rapide le procedure di soccorso. Le Regioni individuano i Comuni, singoli o associati, per i quali è obbligatoria la creazione di aree polifunzionali. Per tali aree è previsto un contributo a valere sul Fondo regionale di protezione civile. Per garantire la manutenzione ordinaria è previsto che queste aree, quando non si versa in situazioni di emergenza, possano essere adibite ad aree di sosta per turisti che utilizzano veicoli ricreazionali, come autocaravan, caravan o tende, tramite concessioni ad altri enti o a privati", continua. Rosa infine osserva: "Le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo sono, negli ultimi anni, aumentate di numero e di intensità e, seppur localizzate nel territorio regionale, assumono proporzioni di rilievo nazionale. Il disegno di legge presentato mira a ridurre al minimo le fasi prodromiche al soccorso vero e proprio".(Rin)