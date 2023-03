Giappone-Italia: Crosetto a Tokyo per rafforzare partenariato strategico e cooperazione tecnologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ottica, "la comunanza di valori tra Roma e Tokyo e la condivisa visione delle sfide future attribuiscono alle relazioni dei nostri Paesi, soprattutto quelle in ambito Difesa, un valore ancor più elevato, in particolare in questo periodo particolarmente difficile, di crescente competizione strategica e progressivo degrado della sicurezza", ha affermato il ministro. Durante il colloquio, Crosetto e Hamada hanno sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente le relazioni sul piano bilaterale e nel contesto del G7, e di esplorare ulteriormente ambiti come la sicurezza informatica e le esercitazioni congiunte. I rapporti nel campo della Difesa poggiano già su basi solide: i ministri hanno ricordato lo scambio tra le Forze armate che include l’addestramento in Italia di piloti giapponesi presso l’International Flight Training School (Ifts), polo di eccellenza internazionale nell’addestramento di piloti militari. Un altro esempio saranno le campagne addestrative nell’Indo-Pacifico alle quali la Difesa italiana parteciperà con assetti e personale della Marina e dell’Aeronautica militare. (segue) (Git)