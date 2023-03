Giappone-Italia: Crosetto a Tokyo per rafforzare partenariato strategico e cooperazione tecnologica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell’Indo-Pacifico è un’area di sempre maggiore rilevanza per la stabilità dell’ordine internazionale, per lo sviluppo del commercio, per il peso economico, demografico e politico: tutti aspetti che trovano conferma nell’agenda Nato 2030. Proprio delle dinamiche nell'Indo-Pacifico si è discusso durante l'incontro trilaterale tra Crosetto, Hamada e Wallace: "Una volta Indo-Pacifico e Mediterraneo erano aree considerate lontane tra loro. Oggi, invece, il mondo è diventato sempre più piccolo, le crisi sono aumentate e probabilmente in questo decennio la situazione peggiorerà", ha spiegato Crosetto a margine del colloquio. "Il futuro del Mediterraneo dipende da ciò che succede nell'Indo Pacifico e viceversa. Ed è per questo motivo che le nostre nazioni devono lavorare e cooperare insieme. Soltanto unendo le forze riusciremo a contrastare la grandezza dei problemi e le sfide future". (segue) (Git)