Giappone-Italia: Crosetto a Tokyo per rafforzare partenariato strategico e cooperazione tecnologica (6)

- "Il Gcap – ha sottolineato il ministro Crosetto – è una scelta industriale e tecnologica, ma è anche e prima di tutto una scelta politica di tre importanti nazioni che hanno deciso di intraprendere un percorso comune che permetterà alle rispettive Forze armate di cooperare insieme in diversi ambiti". L'accordo, di grande rilevanza e raggiunto in un delicato momento geopolitico, in futuro potrà allargarsi anche ad altri Paesi. "Porterà un insieme di capacità senza precedenti che risulteranno fondamentali per il mantenimento della stabilità globale, creando i presupposti necessari a garantire lo sviluppo continuo nel campo della difesa per i decenni a venire", ha spiegato il titolare della Difesa. "L'alleanza tra i nostri governi e industrie della Difesa rappresenta un esempio di riferimento per le future collaborazioni internazionali", ha proseguito il ministro, sottolineando come l'Italia, forte delle proprie esperienze e delle competenze industriali e tecnologiche nel settore dell'aerospazio e nello sviluppo di velivoli militari, veda nel Regno Unito e nel Giappone i partner con i quali rafforzare un modello paritetico e flessibile nella già consolidata cooperazione industriale. (segue) (Git)