Giappone-Italia: Crosetto a Tokyo per rafforzare partenariato strategico e cooperazione tecnologica (7)

- Dopo la ministeriale, Crosetto ha visitato lo stand del Gcap alla rassegna Dsei Japan, ribadendo l'importanza del progetto per "l'affermazione di eccellenze italiane nel competitivo settore dell'industria della difesa e della sicurezza". Ieri il ministro della Difesa ha ribadito anche che Italia, Giappone e Regno Unito lavorano assieme nell’ambito del Gcap sulla base del condiviso principio di partenariato egualitario stabilito dai rispettivi leader (il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i primi ministri Fumio Kishida e Rishi Sunak) nella dichiarazione congiunta dello scorso dicembre. “Un’illustre agenzia di stampa ha riportato che, secondo fonti ‘non specificate’, il Gcap starebbe progredendo con una partecipazione ineguale fra i tre Paesi membri. Questa informazione è totalmente frutto di speculazioni. Le attività tra Regno Unito, Giappone e Italia in ambito Gcap stanno progredendo bene e stanno accelerando in accordo con i principi congiuntamente stabiliti nel memorandum di cooperazione firmato lo scorso dicembre. I tre Paesi stanno lavorando assieme costantemente e rapidamente su un partenariato basato sul principio condiviso di partenariato egualitario”, si legge nella nota. (Git)