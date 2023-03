Migranti: Bonelli (Avs), inconcepibile che Meloni sposi teorema Piantedosi con familiari e superstiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha definito “incomprensibili le parole della presidente Meloni che possiamo leggere nel comunicato inviato alla stampa dopo l'incontro con i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio di steccato di Cutro”. “È inconcepibile – ha sottolineato Bonelli – che lei abbia riproposto il teorema Piantedosi sulla inconsapevolezza di chi si è messo nella mani dei trafficanti continuando a dimenticare che quelle persone scappavano da regimi feroci come i tagliagola afgani”. "Come ancora oggi non comprendo perché la premier Meloni non abbia voluto incontrare, quando lei si trovava a Cutro, i familiari e i superstiti che allora erano molti di più di quanto ce ne fossero oggi, preferendo farli salire su un aereo di Stato per venire a Roma, anziché andare lei incontro a loro, quando erano in Calabria”, ha concluso. (Rin)