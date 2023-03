Usa: fallimento Silicon Valley Bank, Fdic cerca acquirenti per l’istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), ente federale preposto all’assicurazione sui depositi e la gestione della crisi degli istituti di credito, sta cercando possibili acquirenti per la Silicon Valley Bank, fallita la settimana scorsa. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una audizione davanti alla commissione Finanze del Senato. “Una operazione di fusione o acquisizione è sicuramente una possibilità presa in considerazione”, ha aggiunto. (Was)