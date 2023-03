Moro: Fontana, non dimentichiamo mai orrori terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 45esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse, la Camera dei deputati ha deposto una corona di fiori in Via Fani a Roma. In quella terribile giornata del 16 marzo 1978 si consumò una strage che lasciò cicatrici profonde nella storia del nostro Paese. Unitamente a una preghiera per le vittime, onoriamone la memoria. Non dimentichiamo mai gli orrori del terrorismo e degli anni di piombo per continuare a difendere i valori della democrazia e della libertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Rin)