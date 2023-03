Medio Oriente: fonte saudita, nessun “accordo dettagliato” con Iran su Libano e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita non ha raggiunto alcun “accordo dettagliato” con l’Iran in merito alla situazione in Libano e in Iraq. Lo ha riferito una fonte saudita, citata dall’emittente panaraba “Al Arabiya”. Commentando l’accordo raggiunto tra Teheran e Riad con la mediazione della Cina per riallacciare i rapporti, il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, ha dichiarato che il Paese dei cedri “ha bisogno di un accordo tra le parti libanesi coinvolte, non di un riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita”. L’Iran sostiene il partito sciita libanese Hezbollah, mentre l’Arabia Saudita ha espresso il suo appoggio ai partiti sunniti del Paese dei cedri, al partito maronita delle Forze libanesi e al Partito socialista progressista (Psp). Il recente allentamento delle tensioni tra Riad e Teheran, secondo quanto riferito da “Al Arabiya”, potrebbe favorire dunque una riconciliazione politica in Libano, mentre il Paese è alle prese con una grave crisi economia dal 2019 e con un vuoto presidenziale dopo la fine del mandato dell’ex presidente Michel Aoun il 31 ottobre del 2022.(Lib)