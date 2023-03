Regno Unito: "The Independent", offerta aumento salariale del 5,2 per cento a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha offerto un aumento salariale del 5,2 per cento a infermieri, paramedici e al resto del personale sanitario con l'obiettivo di trovare un accordo per far terminare gli scioperi del settore. Lo ha appreso il quotidiano “The Independent”. Al personale sono stati inoltre offerti due bonus una tantum per l’anno in corso. Il giornale riferisce che i negoziati sono ancora in corso, ma che i sindacati si incontreranno più tardi nel pomeriggio per discutere l'offerta. Per il momento sono stati sospesi gli scioperi degli operatori delle ambulanze previsti per la prossima settimana. (Rel)