Roma: parcheggia camion su marciapiede, al controllo mostra patente falsa, denunciato

- Prima ha parcheggiato il camion sul marciapiede. Poi, alla richiesta dei documenti, ha mostrato una patente falsa. Un uomo di 44 anni è stato denunciato a Roma dopo aver parcheggiato il proprio autoarticolato, con rimorchio, su un marciapiede bloccando il passaggio dei pedoni in via Aurelia, altezza via Baldo degli Ubaldi. Gli agenti della polizia di Roma capitale sono intervenuti e, alla richiesta di esibire i documenti, il conducente ha mostrato una patente che mostrava difformità. Dopo gli accertamenti la patente è risultata contraffatta. Il 44enne è stato denunciato per possesso di documento falso, sanzionato per sosta irregolare, e per guida di mezzo privo dei requisiti previsti dalla legge. L'autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo e convogliato in una depositeria giudiziaria. (Rer)