Albania-Ue: Borrell, impegno su percorso verso l'integrazione

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha ribadito l'impegno dell'Ue per l'integrazione dell'Albania. "Vogliamo mandare un chiaro e forte segnale politico dell'impegno sul percorso dell'Albania per divenire membro dell'Unione", ha dichiarato Borrell nel corso della conferenza stampa a Tirana del Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Albania. "Abbiamo visto e accolto con favore la chiara direzione strategica dell'Albania verso l'Unione europea. Stiamo lavorando insieme all'integrazione dell'Albania su tutti i punti di forza, dai negoziati di adesione alle iniziative concrete, come la nuova partecipazione alle nostre missioni di politica di sicurezza e di difesa comune o a tutte le accademie diplomatiche europee, che sono state lanciate lo scorso anno", ha detto Borrell. "Voglio riconoscere, e dire chiaramente, che questo Paese ha dimostrato un forte impegno per le riforme necessarie per raggiungere importanti traguardi, in particolare nel settore della giustizia. L'Albania ha attuato una riforma globale della giustizia che sta avanzando costantemente. E questa è una chiara opportunità per andare avanti. Le istituzioni albanesi devono accelerare le riforme, facendo leva sul massiccio sostegno del popolo albanese all'integrazione europea", ha aggiunto Borrell. Questo incontro si svolge in una realtà geostrategica molto impegnativa, a causa dell'aggressione della Russia all'Ucraina, che ha reso l'Unione europea più unita, avvicinandola e i Balcani occidentali. In questo momento di verità, l'Albania ha assunto un vero spirito europeo", ha concluso Borrell. (Alt)