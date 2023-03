Francia: riforma pensioni, fischi all'Assemblea nazionale dopo ricorso del governo ad articolo 49.3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta all'Assemblea nazionale francese di questo pomeriggio si è aperta con i fischi di molti deputati delle opposizioni dopo che il governo ha deciso di ricorrere all'articolo 49.3 della Costituzione per fare approvare la riforma delle pensioni. In questo modo l'esecutivo può far approvare a forza la legge senza passare per il dibattito parlamentare. La decisione è stata presa dopo la quarta riunione tenutasi in meno di 24 ore all'Eliseo, dove il presidente Emmanuel Macron ha riunito la premier Elisabeth Borne, alcuni ministri e diversi esponenti della maggioranza. Una decisione resa necessaria dal fatto che Macron non dispone della maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e non tutti i deputati Repubblicani sono pronti ad appoggiare la riforma come invece sperava Borne. "Non possiamo scommettere sul futuro delle nostre pensioni e questa riforma è necessaria", ha detto Borne intervenendo nell'emiciclo. Le opposizioni ora cercheranno di far passare una mozione di censura, che in caso di approvazione porterebbe alla caduta dell'esecutivo. "Tra qualche giorno, non ne dubito, all'impegno della responsabilità del governo risponderanno una o più mozioni di censura. Un voto avrà quindi luogo, come si deve. Ed è dunque la democrazia parlamentare che avrà l'ultima parola", ha affermato la premier al proposito. (segue) (Frp)