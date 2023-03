Francia: riforma pensioni, fischi all'Assemblea nazionale dopo ricorso del governo ad articolo 49.3 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito socialista, Olivier Faure, ha denunciato i "capricci" del capo dello Stato, mentre l'esponente dei comunisti, Fabien Roussel, ha affermato che "questo governo" non è degno della Quinta Repubblica francese. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato che l ricorso all'articolo 49.3 è un "fallimento totale" e "personale" per Macron. Per Macron il rischio è che questa mossa possa riaccendere la contestazione dei sindacati, che in questi ultimi giorni era andata scemando. I leader delle principali sigle si sono dati appountamenot oggi davanti all'Assemblea nazionale per protestare contro la riforma. Un corteo con più di 1.500 giovani composto da diverse organizzazioni studentesche e politiche sta convergendo verso la Camera bassa del Parlamento. (Frp)