Imprese: Webuild, nel 2022 i ricavi crescono del 22 per cento, pari a oltre 8 miliardi

- I Ricavi relativi all’esercizio 2022 di Webuild sono pari a 8,163 miliardi ( rispetto ai 6,691 miliardi nel corso del 2021), segnando una crescita su base annua pari al 22 per cento. L’incremento dei ricavi, "nonostante il difficile contesto macroeconomico e le dinamiche inflattive, trova fondamento nella qualità del portafoglio ordini, nel lavoro svolto in partnership con i propri clienti e la filiera, come anche l’efficacia nella gestione contrattuale" comunica in una nota la Società. I principali contributi sono riferibili allo sviluppo delle attività operative in Italia, che beneficiano, tra l’altro, dei positivi effetti derivanti dal Pnrr, tra cui l’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria Milano-Genova, Napoli-Bari e Verona-Padova, oltre che ad alcuni grandi progetti all’estero tra cui, in particolare, le commesse negli Stati Uniti del Gruppo Lane e l’impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia. (Rem)