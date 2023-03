Spagna: Vox e Tamames ammettono divergenze ma evidenziano obiettivo comune caduta Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, e Ramon Tamames, il suo candidato nella mozione di sfiducia contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, hanno riconosciuto pubblicamente l'esistenza di divergenze tra loro, pur sottolineando l'obiettivo di estromettere il premier. Il presidente Vox e il candidato si sono presentati alla stampa oggi al Congresso dei Deputati, dopo diverse dichiarazioni di Tamames in contraddizione con alcuni dei principali punti programmatici della formazione sovranista. "Crediamo che il professor Tamames sia una figura pubblica in grado di rappresentare tutti quei connazionali che chiedono un cambiamento di rotta a prescindere dalle differenze ideologiche o politiche", ha detto Abascal. "Questo è esattamente ciò su cui siamo d'accordo, e non è una cosa da poco", aggiunto il leader di Vox. Il deputato ha spiegato che per lui è "sufficiente" essere d'accordo sul fatto che la Spagna ha bisogno di un governo "che rispetti la separazione dei poteri, la Costituzione e difenda l'interesse generale". Tamames ha riconosciuto di non condividere tutto il programma ideologico di Vox, ma ha minimizzato l'importanza di questo fatto. "Ci possono essere delle discrepanze, come accade in molti casi in qualsiasi tipo di relazione", ha detto, assicurando di sentirsi "a suo agio" essendo stato proposto come candidato dai 52 deputati di Vox con i quali concorda "sull'essenziale", come la difesa dell'unità della Spagna e della monarchia parlamentare. Su altre questioni, come il cambiamento climatico, Tamames ha detto che si tratta di "far passare il tempo e di "convincere". (Spm)