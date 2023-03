Veneto: firmata seconda fase di progetto per sicurezza territorio Polesine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la prefettura a Rovigo, è avvenuta la firma del Protocollo del secondo stralcio del progetto denominato Polesine Sicuro. "Questo sarà il primo territorio con ingressi controllati in entrata e in uscita con l'esito di creare non solo un importante effetto di deterrenza e di prevenzione, ma sarà anche un fondamentale supporto alle indagini per le forze dell'ordine e di sicurezza impegnate nella repressione dei reati", ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza, Cristiano Corazzari. "Polesine Sicuro è un progetto di natura sperimentale, un unicum a livello regionale e nazionale nell'ambito delle attività di controllo del territorio, che ha unito tutti gli attori impegnati localmente a garantire la sicurezza", ha proseguito. Il progetto è finanziato dalla regione con 1,19 milioni di euro, a cui hanno contribuito con un milione l'assessorato allo Sviluppo economico e con 190 mila euro l'assessorato alla Sicurezza. "Con questo progetto mettiamo le basi a garanzia della sicurezza di un territorio dalle alte opportunità, che la Regione intende far diventare luogo di crescita e sviluppo", ha spiegato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia. (Rev)