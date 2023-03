Medio Oriente: quattro palestinesi uccisi e 18 feriti in operazione forze israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro palestinesi sono rimasti uccisi e 18 feriti durante un’operazione dell'unità antiterrorismo Yamam della polizia israeliana nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese, citato dall’agenzia di stampa “Wafa”, che ha identificato tre dei quattro morti come Omar Awadin (16 anni), Nidal Khazem, (28 anni) e Yusuf Shrim (29 anni). Quattro feriti versano in gravi condizioni, ha aggiunto il ministero. Un corrispondente di “Wafa” ha fatto sapere che membri delle forze israeliane si sono “infiltrati” in una strada affollata del centro di Jenin e, una volta giunti ulteriori rinforzi, hanno iniziato a sparare contro cittadini e abitazioni. Le forze israeliane non hanno ancora diffuso dettagli in merito all’operazione, ma, stando a quanto riporta l’emittente israeliana “i24News”, due delle vittime, Nidal Khazem e Yusuf Shrim, sarebbero il primo un membro della Jihad islamica palestinese e l’altro dell’ala militare di Hamas, le Brigate al Qassam. Nidal sarebbe inoltre un familiare di Raad Hazem, presunto responsabile dell’uccisione di tre israeliani in un attentato compiuto a Tel Aviv lo scorso anno.(Res)