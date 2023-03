Speciale infrastrutture: Veneto, Zaia, serve un piano Marshall contro la siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente le competenze per gestire la siccità sono divise tra vari ministeri: "Io penso che diversi ministeri, a prescindere dai governi, hanno sempre dimostrato sensibilità. Certo è che dobbiamo fare ragionamento su quello che definiamo come un piano Marshall per la risorsa idrica". Ma se il governo lo proponesse come commissario unico: "Direi che ne ho già a sufficienza. Penso però che serva un grande coordinamento nazionale. Questa dell'acqua è una sfida che ci obbliga a buttare il cuore oltre l'ostacolo: da qui a 15 anni dobbiamo immaginarci il peggio, ma se ci pensiamo adesso sarà un'assicurazione sulla vita. L'Italia senza acqua sarebbe finita anche a livello identitario, penso al food e made in Italy". Il governatore leghista ha in mente "almeno tre cose da fare il prima possibile : la prima è di natura culturale, bisogna iniziare a spiegare nelle scuole che l'acqua non è una risorsa infinita e dobbiamo ragionare come se fossimo in presenza di aridocoltura; la seconda è pratica: creare una rete di invasi che divengano i nostri magazzini di acqua. Vanno ripuliti sia quelli naturali che quelli artificiali, penso alle cave, ce ne sono migliaia". Ultimo aspetto fondamentale: "Ragionare in maniera preventiva, come fanno gli israeliani, realizzando delle aridocolture, immaginando che il clima si possa tropicalizzare e parzialmente desertizzare. In altre parole, oltre la metà delle nostre risorse idriche si perde per strada perché abbiamo una rete colabrodo. Quindi bisogna investire di più sulle infrastrutture", ha concluso Zaia. (Res)