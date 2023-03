Speciale infrastrutture: Leonardo, Mitsui Bussan Aerospace rafforza presenza Aw139 su mercato giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsui bussan aerospace (Mba), distributore autorizzato di Leonardo in Giappone per i modelli di elicottero Aw139, Aw169 e Aw189, ha annunciato ordini per complessivi sei Aw139 per soddisfare nuove possibili opportunità commerciali nel Paese. Si conferma così il successo dell’Aw139 in Giappone con quasi 70 unità attualmente in servizio. La flotta di Aw139 nel paese sta crescendo rapidamente con nuove consegne derivanti inoltre da ordini precedenti tra i quali due elicotteri per la Guardia costiera giapponese (e che portano a 21 il numero di Aw139 ordinati da questo operatore) e due per la Polizia giapponese in arrivo quest’anno. Inoltre, tre Aw139 saranno forniti nel 2024 rispettivamente alle agenzie per la lotta anticendio e di protezione civile delle Prefetture di Hishikawa e Saitama e al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di Hokuriku. L’Aw139 ha avuto grande successo in Giappone, accumulando fino ad oggi oltre 110 mila ore di volo in molteplici missioni e a supporto di diverse prefetture e autorità municipali. Sono oltre 150 gli elicotteri di vario tipo, tra cui anche l’Aw139, in servizio oggi nel paese e che svolgono compiti di ordine pubblico, elisoccorso, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, trasporto Vip/corporate, supporto all’editoria e utility in ambiente marittimo. Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. è un’azienda specializzata in campo aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza. La società importa e vende elicotteri, aerei, sistemi spaziali, di difesa e sicurezza e fornisce diversi servizi. Tra i prodotti ci sono elicotteri di Leonardo, sistemi di difesa, motori aeronautici, attività in campo spaziale ed altro. (Com)