Speciale infrastrutture: assessore Lavori pubblici, nessun fiume d'acqua nel tunnel della Tangenziale

- È stato riaperto ieri sera alle 20 il tunnel della Tangenziale in direzione San Giovanni, all'altezza di via dei Monti Tiburtini. Nella serata del 15 marzo nella galleria si è verificata un'improvvisa perdita d'acqua che ha richiesto l'immediata chiusura della tratta per evitare possibili incidenti. La galleria è stata chiusa preventivamente per fare le opportune verifiche di sicurezza e le squadre del Csimu si sono attivate immediatamente per ristabilire la funzionalità e la normale circolazione. Contestualmente sono state avviate tutte le opportune indagini sulla causa dell'infiltrazione. Nel giro di 24 ore la situazione è stata ripristinata ed è stata riaperta la canna principale della Tangenziale, come anche l'ingresso dai Monti Tiburtini che è pienamente funzionante. (Com)