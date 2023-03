Imprese: Edison sostiene Fai con progetto "Road To Zero" per neutralità climatica al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison rinnova l'impegno al fianco del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS iniziato nel 2018, da quest'anno anche con il progetto "Road To Zero" che ha l'obiettivo di accompagnare il Fondo al raggiungimento della Carbon Neutrality al 2040, in linea con il Net-Zero Standard Framework che ambisce a bloccare il riscaldamento globale a +1.5 gradi. Con "Road To Zero", Edison Next calcolerà e analizzerà la carbon footprint dei 71 beni gestiti dalla Fondazione e definirà una roadmap di azioni per la neutralità climatica al 2040. Nel 2023, Edison è inoltre partner delle Giornate Fai di Primavera che si terranno sabato 25 e domenica 26 marzo e, in occasione di questo appuntamento, permetterà ai visitatori di ammirare Beni solitamente chiusi al pubblico come la centrale idroelettrica di Meduno (Pordenone), il campo eolico di Santa Luce (Pisa) e la sua sede storica: Palazzo Edison in Foro Buonaparte a Milano. (segue) (Com)