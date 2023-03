Imprese: Edison sostiene Fai con progetto "Road To Zero" per neutralità climatica al 2040 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto orgogliosi di essere al fianco del Fai nel percorso di transizione ecologica, di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. Si tratta di un traguardo molto impegnativo al servizio del quale metteremo tutte le nostre competenze grazie all'esperienza unica dei 140 anni della nostra storia” dichiara Cristina Parenti, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Edison. Road To Zero è la soluzione di Edison Next, la piattaforma di servizi, tecnologie e competenze con la missione di accompagnare clienti e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica. Road to Zero di Edison Next ha un approccio modulare che parte dalla misurazione della Carbon Footprint, di emissioni dirette e indirette, più difficili da monitorare, prodotte lungo l'intera catena del valore, per arrivare alla definizione e implementazione di soluzioni e tecnologie di breve e di lungo periodo, che garantiscano la performance economica e ambientale e quindi la competitività nel tempo. Dopo il primo intervento nel 2019 alla Cavallerizza, sede del Fai a Milano, Edison è intervenuta in altri Beni della Fondazione in Lombardia, Veneto e Piemonte: Villa Necchi Campiglio a Milano e Villa e Collezione Panza a Varese, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) e Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) monitorando e analizzando i consumi per individuare le aree di intervento e migliorare il profilo di sostenibilità ambientale dei Beni. L'intervento nella sede della Cavallerizza, ad esempio, con l'efficientamento della centrale termica, ha consentito di ridurre del 40 per cento i consumi energetici e di 25 tonnellate all'anno le emissioni di CO2 (quantità assorbita da circa 55 piante). (segue) (Com)