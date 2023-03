Imprese: Edison sostiene Fai con progetto "Road To Zero" per neutralità climatica al 2040 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership tra Edison e il Fai ha portato dal 2018 ad oggi a una diminuzione delle emissioni di CO2 pari a 40 tonnellate all'anno grazie agli interventi di efficientamento realizzati; 5 sono i siti con monitoraggio energetico continuo; 1200 i corpi illuminanti sostituiti con LED; 1 la centrale termica oggetto di efficientamento energetico; 2 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e 2 i wallbox di ricarica per veicoli elettrici installati. Edison ha sostenuto quattordici Beni della Fondazione, distribuiti sul territorio nazionale, per la cura delle arnie, di prati alti ed essenze nettarifere per favorire le infiorescenze stagionali e la preziosa attività di varie specie di insetti impollinatori. Inoltre, in alcuni Beni, ha supportato la Fondazione nel restauro e rimesso in funzione rondonaie nell'ortaglia di Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo, infine, all'interno del giardino storico, è stata mantenuta allo stato naturale un'ampia zona di vegetazione per tutelare la presenza di una colonia di tassi. (Com)