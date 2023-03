Governo: Federico Carli, occasione per riportare al centro la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I governi precedenti hanno sostanzialmente fallito in questi anni e credo che occorra fare il possibile per consentire all’attuale esecutivo di avere successo. L’Italia può e deve far sentire la sua voce e le sue proposte". Lo afferma Federico Carli, presidente dell’associazione che porta il nome del nonno, Guido Carli, che è stato governatore di Bankitalia, ministro e presidente di Confindustria, nell'illustrare al quotidiano online "Beemagazine", del gruppo The Skill, la sua analisi sulla politica italiana. "Sul Pnrr - aggiunge - si dovrebbe pensare a fare progetti importanti altrimenti il rischio è che si pensi che sia una grande operazione propagandistica. C’è bisogno di infrastrutture specie nel Mezzogiorno, di innovazione tecnologica, di mettere in sicurezza il territorio". Oggi, nella ricorrenza del rapimento di Aldo Moro, il professor Carli ricorda un appello lanciato dal leader democristiano e utile per la politica: "Le energie vive, positive, emergenti della società civile si manifestino concretamente per impegnarsi per il progresso del Paese. Non so quale sarà l’evoluzione del governo Meloni - conclude -, ma si presenta un’occasione per riportare al centro la politica". (Rin)