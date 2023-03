Lombardia: stanziati da Regione 1,8 milioni a consorzi Tutela Dop e Igp per promozione prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha stanziato 1,8 milioni di euro per finanziare 14 progetti presentati dai Consorzi di Tutela Dop e Igp, che potranno utilizzare queste risorse per attività di promozione dei prodotti, per migliorare la conoscenza della qualità e dei processi produttivi, del legame con il territorio di origine, così come per la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi. Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foresta, Alessandro Beduschi, dopo la firma del decreto che stanzia i contributi previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale. "Questi fondi - sottolinea Alessandro Beduschi - permetteranno ai nostri produttori di rafforzare le attività fondamentali per far conoscere di più e meglio le tante eccellenze dell'agroalimentare lombardo. Attività che sono sempre più necessarie a fronte di una concorrenza che spesso sfocia in un vero e proprio mercato parallelo, in tutto il mondo, di falsi. Prodotti che sfruttano nome e fama dei nostri formaggi, salumi e vini, senza avere nulla a che vedere con il territorio d'origine, la qualità e la sicurezza alimentare garantita dalle nostre aziende". "Le filiere dei prodotti DOP e IGP in Lombardia - conclude l'assessore Beduschi - comprendono 75 specialità, frutto del lavoro di oltre diecimila addetti e con oltre 2 miliardi di euro di valore economico. Un pilastro dell'economia nazionale che Regione Lombardia intende continuare a supportare, lavorando fianco a fianco con tutti i soggetti impegnati nel settore, che da subito saranno interlocutori primari anche della nuova Giunta". (Com)