Germania-Israele: Netanyahu visita insieme a cancelliere Scholz il “Binario 17” a Berlino

- Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, ha incontrato a Belino, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nell’ambito della sua visita in Germania. Parlando dopo una cerimonia al Binario 17 (Gleis 17), il memoriale di coloro che furono deportati nei campi di sterminio nazisti dai treni della Deutsche Reichsbahn, Netanyahu ha dichiarato: “Meno di 80 anni fa, sei settimane prima della fine della guerra, quando Berlino era già in rovina, i nazisti inviarono l'ultimo carico di ebrei da sterminare”. "Il nostro mondo è cambiato – ha proseguito il premier Netanyahu - la Germania è cambiata. Lo stato ebraico è rinato. Ciò che è rimasto costante è che gli appelli all'annientamento del nostro popolo non si sono fermati”. In un implicito riferimento all’Iran, il premier israeliano ha aggiunto: "Ora ci troviamo di fronte ad altri appelli per la distruzione dello stato ebraico. Il popolo ebraico deve avere la capacità di difendersi da solo contro ogni minaccia. Accogliamo con favore anche l'amicizia di coloro che condividono le nostre preoccupazioni per evitare che regimi canaglia con ideologie folli distruggano il nostro mondo”. (segue) (Res)