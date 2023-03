Serbia: ministra Integrazione Ue, importante per noi l'esperienza della Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza e la conoscenza della Croazia sono importanti per l'integrazione della Serbia nell'Unione europea. Lo ha dichiarato la ministra serba per l'Integrazione europea, Tanja Miscevic, a un convegno sulle relazioni bilaterali tra Serbia e Croazia. Miscevic ha sottolineato che l'aiuto della Croazia è importante per il processo di integrazione di Belgrado perché il Paese confinante ha esperienze "che non sono solo relative ai negoziati di adesione all'Ue ma anche alla zona Schengen". "E' molto importante per noi vedere come si riflette questo sulla libertà di circolazione di beni, servizi e persone", ha affermato. La ministra serba ha sottolineato che i due Paesi vicini hanno già una cooperazione transfrontaliera lunga e di grande successo che si riflette negli aiuti europei destinati alle organizzazioni non governative, al miglioramento del turismo, nonché al miglioramento delle condizioni di trasporto tra i governi locali. "Decine di migliaia di cittadini croati e serbi hanno già iniziato a collaborare tra di loro senza aspettare il miglioramento delle relazioni tra i due Stati", ha affermato Miscevic. (Seb)