Lazio: Tiero (Fd'I), bene il pressing sul commissario per la Roma-Latina

- Ho ascoltato con grande attenzione la relazione del presidente Rocca che ha esposto oggi in Consiglio regionale le linee programmatiche del suo mandato. In particolare giudico positivamente la volontà espressa dal presidente, di accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le quali sono già stati stanziati i fondi necessari, come in primis la Roma-Latina. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, consigliere regionale e vice portavoce di Fd'I nel Lazio. "Ritengo importante far sentire forte la pressione sul Commissario nominato e prendo in parola l'impegno assunto in tal senso dal governatore. Nel mio piccolo eserciterò un grande pressing affinché venga finalmente realizzata l'opera infrastrutturale più importante della nostra regione. La provincia di Latina - spiega Tiero - deve uscire dall'isolamento storico che tanti danni ha provocato all'economia e al tessuto produttivo pontino. Diciamo basta a ritardi e rinvii. Come del resto auspico che si accelerino le procedure per la Cisterna-Valmontone, la strada di collegamento dall'autostrada A1 al mare pontino. Senza dimenticare l'importanza strategica della Pedemontana, un'opera stradale che Formia e l'intero golfo di Gaeta sta aspettando da decenni".(Com)