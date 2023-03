Giappone-Italia: Crosetto, con Gcap si apre grande percorso di ricerca industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il lancio del Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione l'Italia ha intrapreso un grande percorso di ricerca industriale. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine dell'incontro trilaterale a Tokyo con gli omologhi di Giappone e Regno Unito, Yasukazu Hamada e Ben Wallace. "L'Italia ha deciso di intraprendere un percorso con Gran Bretagna e Giappone che vedrà le principali industrie dei tre Paesi del settore della Difesa - ma non solo - ricercare tecnologie su cui costruire il nostro futuro industriale e tecnologico". Crosetto ha sottolineato l'importanza della ricerca e dello sviluppo nel settore della Difesa come motore di progresso tecnologico. Proprio la ricerca industriale, ha spiegato il ministro, costituisce l'essenza del programma Gcap: "Nei prossimi tre anni gli ingegneri lavoreranno per cercare soluzioni tecnologiche che non esistono ancora, cioè per costruire pezzi di futuro, mettendo assieme le esperienze di tre Paesi che sono all'avanguardia industriale nel mondo e che non hanno mai cooperato nella misura in cui andremo a cooperare nei prossimi mesi". (Git)