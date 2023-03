Covid: Bertolaso, non riorganizzare il sistema sanitario dopo questa drammatica lezione sarebbe ulteriore sbaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tre anni da quel che è successo, sembra che noi il Covid lo abbiamo messo da parte, sembra ci sia una grande voglia di dimenticare. È giusto cercare di ripartire, ma se noi non riorganizziamo il sistema sanitario sulla base di questa drammatica lezione avremmo commesso un ulteriore sbaglio”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenendo a Roma all'incontro "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano" che si è svolto alla Camera. “Credo che ricordare quello che è successo in questi ultimi tre anni in Italia – ha spiegato - sia davvero estremante importante. Se dovessimo fare un'odiosa classifica d'importanza tra le giornate commemorative, quella che ricorda le vittime del Covid, dal mio personale punto di vista, sia la più significativa”. (Rem)