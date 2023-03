Marocco: servizi di sicurezza arrestano presunto membro dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza del Marocco hanno arrestato un sospetto membro dell’organizzazione dello Stato islamico a Safi, cittadina costiera situata a 138 chilometri da Marrakech. Lo ha riferito l'Ufficio centrale delle indagini giudiziarie (Bcij), spiegando che le indagini preliminari hanno confermato che l'uomo aveva recentemente giurato fedeltà allo Stato islamico. Le autorità hanno fatto sapere che il sospetto stava organizzando un attentato contro la sicurezza del Regno e hanno sequestrato un video contente la dichiarazione di fedeltà allo Stato islamico. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l’uomo avrebbe inoltre espresso la volontà di unirsi ai campi di addestramento dell’organizzazione terroristica. Ieri, le forze di sicurezza hanno annunciato l’arresto di altre tre persone sospettate di essere affiliate allo Stato islamico e accusate di essere coinvolte nell’omicidio di un poliziotto a Casablanca. I tre sono stati arrestati in operazioni diverse condotte a Fez e Casablanca. Sulla base dei dati diffusi dalle forze di sicurezza del Regno nordafricano, nel 2021 sono state arrestate 55 persone per il loro presunto coinvolgimento in cellule terroristiche legate allo Stato islamico.(Mar)