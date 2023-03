Salario minimo: Bellucci, scelta al ribasso, governo lavora su fiscalità leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra è a chiacchiere dalla parte dei lavoratori, nei fatti contro; fronteggiare il fenomeno del lavoro povero è una delle priorità alle quali questo governo lavora. Se si vuole alzare i salari occorre ridurre il cuneo fiscale. Tagliare le tasse sul lavoro è un punto centrale della nostra attività politica e la legge sul salario minimo non risolverebbe il problema della pressione fiscale che in Italia si è attestata, nel 2022, intorno al 46,5 per cento. Le nostre linee guida seguono la strada che porta a un fisco più giusto e all’incremento della produttività come strumento per favorire l’aumento dei salari". Lo afferma il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, e deputato Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci. "C’è il rischio, poi, che l’introduzione di un salario minimo possa aprire all’idea di un mondo di lavoratori precari sottopagati; quindi, non è tutto oro quel che luccica - aggiunge l'esponente dell'esecutivo in una nota -. E’ il lavoro l’emergenza prioritaria del governo e tutelare lavoratori e lavoratrici significa prima di tutto tagliare il costo del lavoro. Ricordo, come dimostrato anche nell’ultima manovra, che tra i punti principali della nostra azione c’è il taglio del cuneo fiscale fino a cinque punti percentuale entro la fine della legislatura. Un obiettivo che stiamo perseguendo e che verrà supportato da una riforma fiscale che guarderà alle famiglie, ai lavoratori e a tutti coloro che creano lavoro e ricchezza in Italia. Noi siamo concentrati sugli obiettivi, mentre la sinistra, che da tempo ha abbandonato gli ultimi, ormai non fa che recitare una parte in commedia". (Com)