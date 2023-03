Sicurezza: Polizia, atterrato a Roma da Bucarest 30enne accusato di omicidio Panzieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atterrato in data oggi, con un volo proveniente da Bucarest su Roma Fiumicino, il 30enne accusato di aver ucciso Pierpaolo Panzieri e arrestato in Romania lo scorso 22 febbraio. Lo rende noto la Polizia di Stato. La vicenda è iniziata la notte del 20 febbraio nella cittadina marchigiana, allorquando l'uomo si sarebbe reso responsabile della morte dell'amico 27enne Pier Paolo Panzieri accoltellandolo per ben 13 volte dopo una cena insieme. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto. Tuttavia, dopo il fatto, si è dileguato con la macchina del padre facendo perdere le proprie tracce. Determinante, quindi, ai fini del rintraccio dell'indagato è stata la collaborazione tra l'Autorità giudiziaria pesarese, la Squadra mobile della questura di Pesaro e il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia (Scip) della direzione centrale della Polizia criminale, collaborazione che ha consentito, di fatto in tempo reale, di poter avviare un monitoraggio degli eventuali spostamenti del sospettato e delle auto a lui in uso non solo in Italia ma in tutti i Paesi dell'Unione europea. (segue) (Com)