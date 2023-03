Sicurezza: Polizia, atterrato a Roma da Bucarest 30enne accusato di omicidio Panzieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corretto uso delle banche dati europee da parte delle Forze di polizia italiane ha pertanto consentito la sua individuazione mentre attraversava la frontiera in ingresso in Romania il 22 febbraio 2023 alle prime ore del mattino dal posto di frontiera ungherese di Lokoshaza. L'uomo è stato controllato sul treno Vienna-Bucarest ed immediatamente segnalato al Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia italiano che ha quindi subito richiesto, alle autorità rumene, ed avviato un immediato pedinamento del soggetto in attesa della pronta emanazione del mandato di arresto europeo da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, ottenuto il quale lo stesso è stato bloccato ed arrestato dalla polizia romena la sera del 22 febbraio presso la stazione ferroviaria di Arad mentre si trovava a bordo di un treno diretto verso la Moldavia. (Com)