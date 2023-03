Giappone-Italia: Crosetto, interessi dei Paesi hanno dimensioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interessi nazionali italiani non hanno portata locale, ma sono influenzati da dinamiche globali. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine degli incontri a Tokyo con gli omologhi di Giappone e Regno Unito, Yasukazu Hamada e Ben Wallace. "Ci siamo accorti di come eventi che accadono a migliaia di chilometri di distanza influenzano la nostra economia, il nostro mercato del lavoro, la nostra capacità di scaldarci o comprare le materie prime", ha sottolineato il ministro. "Il mondo si fa sempre più piccolo, e sempre più occorre affrontarlo con degli amici, scegliendo alcuni Paesi con cui affrontare i prossimi anni. Il Giappone può essere un partner serio all'interno di un'area importante come l'Asia, assieme al Regno Unito, per affrontare sfide tecnologiche e di sicurezza che da soli non riusciremmo a portare avanti". (Git)