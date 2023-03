Milano: campo Rom via Bonfadini, confermata condanna ai trafficanti di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’Appello di Milano, sezione terza penale, ha confermato in secondo grado la sentenza nei confronti di Umberto Cirelli e Gheorghe Enea, dichiarando la responsabilità del primo “per traffico illecito di rifiuti, estorsione e occupazione abusiva nell’area di proprietà comunale, e condannandolo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 1.350 di multa”, e dichiarando il secondo responsabile “per traffico illecito di rifiuti e invasione di terreni pubblici e condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione”. Cirelli era coordinatore generale ed esecutore delle attività di traffico illecito di rifiuti, mentre Enea era uno dei soggetti che conferivano e acquistavano illecitamente rifiuti nell’area di proprietà comunale dove sorgeva il campo Rom di via Bonfadini 38, nella periferia sud-est milanese. A favore delle parti civili, tra cui il Comune di Milano e la società Calcestruzzi S.p.a, sono state liquidate le spese legali nella misura di 1800 euro ciascuna. La maggior parte di soggetti coinvolti era già stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza confermata per gli stessi fatti dalla Corte d’appello. Altri cinque imputati avevano patteggiato le rispettive pene con il pubblico ministero. (Rem)