Veneto: Zaia, congratulazioni a Bricolo confermata presidente Consorzio Tutela Vino Custoza

- Roberta Bricolo è stata confermata alla presidenza del Consorzio Tutela Vino Custoza per altri tre anni. "Mi congratulo con Roberta Bricolo per la conferma alla guida del Consorzio Tutela Vino Custoza, che rappresenta una delle nostre eccellenze vinicole, tra una settimana sicuramente tra i protagonisti dell'imminente Vinitaly. I bravi produttori del Custoza, in questi anni, hanno dimostrato impegno e passione, portando questa doc ad essere una eccellenza apprezzata e riconosciuta ben oltre i confini regionali. Un lavoro encomiabile che va riconosciuto", ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Oltre a Roberta mi complimento con il resto del Cda che vede la presenza di un'altra vitivinicoltrice, Marica Bonomo, e di Luca Oliosi. Auguro a tutti loro buon lavoro nella valorizzazione di uno dei nostri ottimi vini, capaci di veicolare e far assaporare il meglio delle nostre terre venete", ha poi concluso. (Rev)