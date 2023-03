Pd: ministra spagnola Diaz incontra Schlein, insieme per Europa verde, femminista e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha espresso la sua "gioia" per il primo incontro con la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del XIX Congresso della Cgil di Rimini. "Camminiamo insieme per costruire un futuro luminoso nell'Europa verde, femminista e sociale che i cittadini chiedono e meritano. Un'Europa giusta, con diritti, piena di speranza", ha scritto Diaz in un messaggio su Twitter, accompagnato da alcune foto insieme a Schlein. (Res)