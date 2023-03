Covid: Bertolaso, abbiamo il dovere di una drastica riorganizzazione di tutto il sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo il dovere, ma abbiamo anche le capacità e le possibilità oggi, di una drastica riorganizzazione di tutto il sistema sanitario del nostro Paese”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenendo a Roma all'incontro "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano" che si è svolto a Palazzo Montecitorio. “Spesso si dimentica che molte malattie ancora non hanno un farmaco o un vaccino pur essendo presenti nel mondo da secoli – ha sottolineato l'assessore - il Covid, nell'arco di poco meno di 12 mesi, siamo riusciti a contrastarlo e poi ad arrestarlo con dei vaccini che sono stati studiati sperimentati e poi utilizzati in poco meno di 12 mesi”. “Credo sia uno dei tanti segnali di speranza e di fiducia che ci devono imporre, come ha detto il nostro ministro della Salute, una drastica riorganizzazione di tutto il sistema sanitario del nostro Paese. E sono convinto che ci riusciremo", ha concluso. (Rem)