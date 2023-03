Innovazione: Gualtieri, da Bai Communications proposta pubblico-privato per 5G a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dalla società Bai Communications è stata rivolta una proposta di collaborazione pubblico-privato per l'implementazione della rete 5G e Wi-fi neutrale ad alta densità a Roma. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della presentazione del progetto presso la Sala Gonzaga del Comando della polizia locale di Roma. "È prevista la copertura di tutte le linee della metropolitana, A B e C, sia in stazione che nei tunnel - ha detto Gualtieri - e in tutte le bande di frequenza, da 700 fino a 3.500 Mhz, per i servizi legacy 4G e 5G". L'infrastruttura sarà basata su "smart cells" nell'intero territorio e sarà abilitata a ospitare tutti gli operatori mobili attivi per un complessivo potenziale di seimila punti di propagazione del segnale. (Rer)