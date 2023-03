Brexit: Camera dei Comuni discuterà accordo di Windsor la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord dovrà affrontare il primo test parlamentare la prossima settimana. I legislatori britannici discuteranno la prossima settimana l'elemento centrale del recente accordo di Windsor tra il governo e l'Unione europea per riformare le regole commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord. La stampa locale ha confermato che il 22 marzo si discuterà alla Camera dei Comuni su una mozione per approvare le misure necessarie per attuare il cosiddetto "freno di Stormont". (Rel)